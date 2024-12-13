Мизулина вышла на встречу с молодежью Ставрополя под трек SHAMAN «Я русский»

Глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина проводит встречу с молодежью в стенах Аграрного университета. На сцену для общения с ребятами она вышла под трек SHAMAN «Я русский», сообщил newstracker.ru.

Студенты приветствовали почетную гостью стоя. Екатерина Мизулина поздоровалась и сказала: «Россия». Присутствующие скандировали вместе с ней.

Во время мероприятия Екатерина Мизулина ответит на все вопросы, которые поступят из зала. Однако перед общением с ребятами глава «Лиги безопасности интернета» обратила внимание на важность безопасного поведения в Сети. Она рассказала, что молодых людей часто привлекают к совершению преступных действий, в частности, к диверсиям и терроризму.

Кроме того, Екатерина Мизулина обратила внимание, что в настоящее время к деятельности социальной сети «ВКонтакте» у российских патриотов возникает много претензий.

«Я стараюсь меньше критиковать, потому что они наши. Но вопросы есть. Мы много обсуждали, как могут существовать группы, которые оскорбляют президента. В ответ получаем — не было требований от РКН об удалении информации. Юридически они правы, но эта позиция вызывает много вопросов», — считает глава «Лиги безопасности интернета».

После информационной беседы из зала начали поступать вопросы. Один из студентов попросил прокомментировать шутку блогера Стаса о расстреле царской семьи. Екатерина Мизулина призналась, что рада извинениям блогера. Однако она не считает, что история закончится одними извинениями.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний россиянин выполнил поручение куратора из Украины и совершил хулиганские действия на площадке дома Мизулиной.