«Мягких облачков»: в Люберцах огонь забрал дом и верного друга

В ночь на 23 января в СНТ «Зеленая Зона» городского округа Люберцы сотрудники МЧС прибыли на место происшествия: горел двухэтажный частный дом. Ночью владельцы горящего здания искали через соцсети кота, сообщил REGIONS.

Двухэтажный частный дом из металлических бытовок, обшитым сайдингом, сгорел полностью. Согласно данным ГУ МЧС по Московской области, на место происшествия прибыли девять человек личного состава. В их распоряжении находилось три единицы техники.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать на площади в 300 кв. м. В 01:02 возгорание было устранено полностью. Никто из жителей не пострадал. Однако еще ночью в соцсетях появился пост о поисках кошки. Его разместили собственники сгоревшего дома.

«Уважаемые соседи! Кто увидит кошку, или может к кому-то приютиться! Будьте добры напишите приедем заберем (вырвалась с рук во время пожара, убежала на улицу). Она убежала из дома, который сгорел», — говорится в сообщении.

Через время в местных телеграм-каналах появилась информация, что кошка погибла. Автор поста предположила, что питомец вернулся в дом во время пожара.

«К сожалению, найдена умершей. Кошку нашли в доме. Видимо, забежала обратно и задохнулась. Мягких облачков. Мои соболезнования семье. Она была как член семьи», — пишут соседи владельцев сгоревшего дома.

