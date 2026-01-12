Мясников обратился к тем, кто «просто до упаду» употреблял на выходных алкоголь и еду

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» обратился к россиянам, которые на протяжении длительных новогодних выходных не контролировали объемы пищи и злоупотребляли спиртными напитками, сообщила «Лента.ру».

По данным специалиста, наиболее востребованным запросом после длительных выходных является очистка печени. Не всегда люди могут контролировать себя. Они употребляют большое количество алкоголя и различной пищи, в том числе и жирной. Пациенты переживают, что такая нагрузка приводит к поражению печени. Доктор Мясников опроверг данный миф.

«Вы можете бухать две недели, просто до упаду. Вы можете съесть три ведра холодца, и так далее. <....> Вы не можете печень испортить», — объяснил специалист.

Эксперт предупредил, что злоупотребление алкоголем и переедание негативно отражается на здоровье. В частности, приводит к проблемам желчевыводящих путей. Наиболее часто люди сталкиваются с гастритом и панкреатитом. По мнению специалиста, боль в животе и отрыжка — это не всегда сигналы сбоев работы в печени.

