Все зависит от вашего отдыха: как активность на выходных влияет на скорость адаптации к работе

Эксперт предупредила, что каждый человек индивидуален. Некоторым сотрудникам может понадобиться больше времени для возвращения в стандартный рабочий ритм, другие же адаптируются намного раньше. Однако среднестатистические данные — это три или четыре дня. За данный период времени психика обычно успевает перестроиться с режима отдыха на рабочий формат.

«Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца», — отметила психолог.

По мнению специалиста, на адаптацию влияет ряд факторов. Например, проводил ли сотрудник время дома активно или пассивно, творчески или лениво. Если отдых приносил вред организму, то на восстановление понадобится больше времени. Значение имеет, какой у человека психотип и биоритм, как проходит его типичный день.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать новые рекордные новогодние каникулы.