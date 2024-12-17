Mkset: новорожденного в Башкирии назвали в честь персонажа виртуальной игры World of Warcraft

В последнее время родители Башкирии выбирают для новорожденных детей необычные имена, сообщило mkset.ru. Так, родители выбрали для своего сына имя Данат.

Издание пояснило, что Данат — персонаж виртуальной игры World of Warcraft (12+). Герой ролевой онлайн-игры — войн, наемник и орк. Mkset предполагает, что родители новорожденного хотят через имя передать сыну сильные черты характера и стремление к завоеванию всех жизненных высот. Издание отметило, что Данат — это имя тюркского происхождения, которое переводится как «славное имя».

Согласно данным регионального ЗАГСа, в последнее время родители Башкирии проявляют креативность при выборе имен для своих детей. Mkset обратил внимание, что недавно в республике на свет появился мальчик, которому дали имя Явуз Селим. Так звали султана Османской империи, который прославился своей агрессивной внешней политикой. О нем упоминается в турецком сериале «Великолепный век»(16+).

Ранее сообщалось, какими редкими именами называют новорожденных в Подмосковье.