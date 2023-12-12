Мнение артиста-Деда Мороза: После начала СВО жизнь россиян стала беднее и грустнее

Бытует мнение, что в период новогодних праздников артисты, которые перевоплощаются в Дедов Морозов и Снегурочек, очень много зарабатывают, сообщает rosbalt.ru . Спецкор «Новых Известий» обзвонила номера, указанные в объявлениях, чтобы получить работу Снегурочки. Выяснилось, что информация о больших гонорарах - миф даже для столичных артистов.

Артист Георгий Валентинович рассказал, что до 2014 года заработать в новогоднюю ночь можно было очень много. По 50 тысяч получал и Дед Мороз, и Снегурочка. Вспоминает, как ехали с одного вызова на другой. Артистов могли остановить и затянуть в кафе. Выступили 15 минут и получили хорошие чаевые. Люди веселились и были щедрыми. После объявления СВО ситуация кардинально изменилась.

«С началом СВО я сам себе гарантировать не могу, что заказы вообще будут. Люди становятся всё беднее и прижимистей, на развлечениях экономят. Заказов стало существенно меньше. Энергетика — тяжелее, нужно больше своих сил отдать, чтобы людей развеселить, и отдачи чувствуешь меньше. Люди закрутились так, что им бы просто вздохнуть полной грудью, какие там Деды Морозы», - рассказал артист Георгий Валентинович.

В 2022 году артист выступил на единственном корпоративе и утреннике. 45% от дохода забирает компания, в которой работает артист. Так что Снегурочка и Дед Мороз получают немного денег. За один заказ выходит заработать 742, 5 рубля.

Если взрослый человек перестал верить в новогоднее чудо, важно прислушаться к трем простым рекомендациям психологов.