По мнению эксперта, территория заселения постепенно расширяется. Однако люди преимущественно предпочитают поселяться на окраинах. Вести линию метро по окраинам нецелесообразно. А проводить по центру города — дорого. В центре расположено много частных домов. Для строительства понадобится их снос. Значит, местной власти придется искать альтернативный вариант проживания горожан. Проект потребует материальных вложений. Кроме того, собственники домов могут не согласиться на такие изменения в жизни.

По мнению эксперта, несмотря на то что город растет, сохраняется тенденция к переселению жителей на более южную сторону региона. Важно понимать, что со временем метро может стать нерентабельным. Кроме того, город пользуется популярностью среди туристов. Иногда россияне специально по дороге на море заезжают, чтобы прогулять по краснодарскому краю. В таких условиях пробки все равно сохранятся.

«Так вот, мы и получаем комплекс задач, которые нужно решать. И решить проблему можно только в комплексе. И никак иначе. И самое главное — никакое метро этой проблемы не решит», — рассказал эксперт.

Ранее коренной житель Краснодара рассказал, как изменился город за последние 30 лет.