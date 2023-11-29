Мнение РФ не будет учтено при голосовании по вопросам химического оружия в 2024 году

Состоялось голосование, какие страны в 2024 году войдут в исполнительный совет ОЗХО. В среду, 29 ноября, были объявлены итоги голосования, сообщает агентство «РИА Новости» .

Россия не пройдет в исполнительный совет ОЗХО. Страна не набрала необходимое количество голосов. В совет войдут 21 государство, представители которых будут участвовать в обсуждении важных вопросов.

Восточноевропейскую группу будут представлять три страны: Украина, Литва и Польша. С 27 ноября проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия). Мероприятие завершится 1 декабря.

Цель организации - не позволить странам использовать химическое оружие и обезопасить население мира от его негативного воздействия. Ранее российский постпред при организации Александр Шульгин выражал обеспокоенность, что ОЗХО превращается в организацию, которая отстаивает исключительно позицию США и теряет свое предназначение.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ используют в зоне СВО химическое оружие.