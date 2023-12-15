Мнение сотрудников: «Кировпассажиравтотранс» наладило бизнес по продаже «красивых номеров»

Сотрудники «Кировпассажиравтотранса» предполагают, что на предприятии наладили параллельный бизнес. Государственные номерные знаки автомобилей, которые принадлежали служебному транспорту, продают на рынке, сообщает newsler.ru .

Самыми популярными считаются номера серии «777». Только таких уже продали три единицы. Каждый номер с красивой комбинацией цифр стоит от 400 до 500 тысяч рублей. Редакция проанализировала, что сейчас произошел рост цен на эксклюзивные номера.

В период с 2010 года «красивые номера» можно было купить за цену в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей.

Бизнес по продаже номеров продолжает расцветать, несмотря на уголовную ответственность за подобные услуги. Так, в 2012 году начальником областного Управления ГИБДД был Александр Усцов. Он лишился должности после того, как взял деньги за «красивые номера». Водителю очень хотелось иметь в комбинации набор ТТТ.

«Кстати, кажущаяся Newsler.ru запредельной стоимость госномера, не вызвала удивление в рядах ГИБДД, по версии которых, «рекордсменом» является некий лесозаготовитель из Лузы, будто бы плативший за номерную красотищу по миллиону рублей.»

Что касается предположений сотрудников «Кировпассажиравтотранса», то просто продать номера невозможно. Можно продать по невысокой цене автобусы или автомобили, которые находятся на балансе предприятия, передав с транспортом и государственные номера. Потом автотранспортное средство снова продают и оно оказывается в гараже предприятия.

В совет директоров предприятия входят представители Минтранса и Минимущества.

«Впрочем, по версии собеседников, для начала было бы нелогично отрицать возможные «министерский интерес или попустительство» в истории с «красивыми номерами».»

Редакция отмечает, что при желании установить факт аферы достаточно легко, проверив внутренние базы предприятия и данные сотрудников госавтоинспекции.

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