Мнения белгородских родителей о возможности дневных прогулок в садиках разделились

Редакция Бел.Ру провела опрос среди читателей с целью выяснить, как родители детей относятся к прогулкам в дневное время с воспитателями детских садов. В опросе приняло участие 1571 человек.

Мнения родителей разделились. Одна категория горожан считает, что дети должны выходить гулять на свежий воздух, когда находятся в садике. 814 респондентов уверены, что если нет сообщения о ракетной опасности, то гулять можно.

Втора категория не согласна с таким мнением. Их меньшинство — 624 опрошенных. Одна из читательниц напомнила, что во время самых страшных обстрелов города, когда погибли горожане, сообщения о ракетной опасности не было. Это произошло 30 декабря и 15 февраля. Белгородка Яна солидарна с точкой зрения. Она утверждает, что звуковые уведомления включаются уже после трагедии.

«Каждого надо взять за ручку и бежать в укрытие или нести на руках. Как?», — белгородка Наталия не понимает, что делать одной воспитательнице с целой группой детей, если включат оповещение о возможном ракетном ударе ВСУ.

133 респондентов ответили, что гулять дети должны каждый день без привязки к ситуации в регионе. Полчаса пребывания на свежем воздухе — залог их хорошего самочувствия.

Ранее мы сообщали, что в автобусах Белгорода появились плакаты с алгоритмом действий в случае обстрела и правилами оказания медпомощи.