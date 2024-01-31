В автобусах Белгорода появились плакаты о медпомощи

В Белгороде в разных местах, где скапливается большое количество людей, постепенно появляются плакаты с пошаговой инструкцией, как оказать первую медицинскую помощь раненым, сообщает ИА «Бел.Ру». На днях горожане заметили, что подобные плакаты появились в автобусах.

На плакатах изображен код, который позволяет в мобильном телефоне перейти на сайт, где представлено намного больше информации. На плакатах указано, как вести в разных ситуациях, например, если на одной площадке оказалось несколько раненых. Подробно описано, какие случаи требуют вмешательства в первую очередь.

Человека предупреждают, что в первую очередь он должен убедиться, что сам находится в безопасном месте. После этого необходимо сразу проинформировать скорую помощь о необходимости экстренного выезда.

Фото: [ Bel.ru ]

Подобные плакаты уже были размещены в модульных конструкциях на остановках общественного транспорта. Также в городе установили бетонные конструкции для укрытия населения. Сообщают, что возле таких точек появятся бесплатные медицинские препараты, необходимые для оказания первой помощи.

Подобные изменения в городе вызваны частыми обстрелами ВСУ мирного населения Белгорода. Экстрасенс Инна Мишина ранее рассказала корреспонденту «Подмосковье сегодня», что после взятия некоторых населенных пунктов армией РФ в период весенней кампании карта России будет изменена.