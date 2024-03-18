Мнения жителей ХМАО относительно подаренных на выборах значках разделились

Жители ХМАО, которые приходили на избирательные участки в период с 15 по 17 марта и участвовали в викторине «Достижения Югры», получали в знак благодарности памятные значки. Мнения людей относительно рациональности такого презента разошлись. Одни критикуют местную власть за растрату денег, которые можно было бы направить на СВО или помощь инвалидам. Другие продают в интернете за 990 миллионов рублей, сообщает muksun.fm .

Дискуссии проходят в социальных сетях. Первая категория людей критикует местную власть за подобную инициативу. Прямоугольный значок синего цвета закрывается прозрачной крышкой. Посредине выбита надпись: «Югра». Некоторые посчитали выделение денег на сувениры нецелесообразным.

Один пользователь высказал мнение, что лучше бы дарили традиционные ручки или карандаши. От них есть польза. Были предложены и другие более полезные предметы.

«Лучше бы тонометры раздавали, от них реальный толк есть».

«Лучше ничего не давали, столько денег потратилось на эти безделушки, лучше эти деньги пошли военнослужащим или детям инвалидам».

«Просто чья-то фирма заработала денег».

Более предприимчивые не писали комментарии, а опубликовали объявления. Жители ХМАО пишут, что значок обладает положительной энергетикой. Он принесет финансовую стабильность и счастье. Muksun.fm приводит пример одного из таких объявлений:

«Продам счастливые значки Югра, почти волшебные. Они могут сделать счастливым автора поста и, следовательно, и Вас. Вселенная-то всё помнит. Не продавал бы, если бы не финансовое положение», — распинается один из авторов объявления.

Минимальная стоимость значка — 150 рублей, а максимальная — 990 миллионов рублей.

Определилась еще одна категория людей, которые благодарны за памятный сувенир. Значок они оставили его себе или отдали детям.

Ранее в Центризбиркоме назвали предварительные итоги президентских выборов.