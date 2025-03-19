Многие кировские депутаты выступили против эвтаназии животных

В пресс-службе партии «Справедливая Россия» рассказали, что руководитель реготделения партии Константин Русских поддержал волонтеров. Депутат отметил, что общественники активно помогают бездомным животным. Они следят за ними, берут на передержку, оказывают помощь. Он считает, что люди виноваты в том, что изначально животные оказались на улице. Убивать их негуманно.

Министр охраны окружающей среды Кировской области напомнил, что человек в ответе за того, кого приручил. По его мнению, принимать решение должны квалифицированные специалисты — ветеринары.

«Мы против соответствующих региональных законов, за этими решениями скрывается в лучшем случае неспособность построить работу, в худшем – коррупционные перспективы. Мы настаивали и будем настаивать на упразднении живодерских норм», — высказал мнение депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов .

Руководитель фракции «КПРФ» Сергей Мамаев в большей степени поддерживает законопроект, но считает необходимым внести в него правки. Депутат согласен с мнением, что убивать животных негуманно. Спикер также напоминает, что многие россияне страдают от агрессии собак, которые наиболее часто нападают именно в весенний период. Правительство должно обеспечивать защиту мирного населения.

Ранее ГД заявила о неисполнении поручений Путина по вопросу о бездомных животных.