«Много раненых»: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в Херсонской области

По данным губернатора, ВСУ атаковали рынок в Великих Копанях ракетами из РСЗО HIMARS в количеств двух единиц. Владимир Сальдо отметил, что противник атаковал рынок, когда на его территории находилось большое скопление людей. Как раз приехали фермеры, которые продавали продукцию собственного производства.

«Есть погибшие и много раненых», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По данным Сальдо, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Глава заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

«Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним», — отметил Владимир Сальдо.

В пресс-службе губернатора региона ТАСС проинформировали, что вследствие атаки ВСУ пострадали семь граждан. Министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала, что в числе раненых — фельдшер и водитель скорой помощи. В настоящее время пострадавших доставили в Скадовскую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. При необходимости больницы Крыма готовы принять раненых пациентов. Информация о количестве пострадавших может быть обновлена.

ВСУ не в первый раз выбирают людные места для атак. В зону поражения попадают рынки и торговые центры в то время, когда в них присутствует наибольшее количество мирных граждан. Жители считают, что таким образом военные ВСУ «отыгрываются» из-за их поражений в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами за ночь сбили 88 беспилотников.