Над российскими регионами за ночь сбили 88 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 88 вражеских беспилотников над российской территорией. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что силы ПВО работали с 20:00 мск до 07:00 мск. Так, согласно информации оборонного ведомства, над граничащей с Украиной Белгородской областью сбили 52 беспилотника. В Липецкой области уничтожили 13 БПЛА, в Ростовской — девять.

Также восемь БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, над Астраханской областью — три БПЛА, и по одному дрону сбили в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.

ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории РФ. Часто под удар попадают граничащие с Украиной регионы — Курская, Брянская и Белгородская области. Минобороны России информирует о всех случаях атаки БПЛА.

В некоторых из них атаки ВСУ оказывали серьезное влияние на административную, военную или гражданскую инфраструктуры. Российские власти и военные структуры принимают меры для улучшения систем ПВО и разработки новых технологий противодействия БПЛА. Подразделения вооруженных сил переоснащаются и обучаются для борьбы с беспилотниками.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе отработала система ПВО.