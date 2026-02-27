Много снега зимой — риск подтоплений весной: эксперт рассказал о двух сценариях для российских городов

Доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков высказал мнение, что большое количество снега, выпавшего зимой, может стать причиной подтопления городов, сообщил inkazan.ru. Эксперт рассказал, что может спасти россиян.

Эксперт высказал мнение, что большое значение имеет процесс таяния снега. Положительный сценарий следующий: температура в весенний период повышается, но постепенно. Оттепели периодически чередуются с ночными заморозками. Тогда вода будет сходить постепенно, что положительно отразиться на работе городской инфраструктуры. Резкий скачок уровня воды не предвидится. Однако даже положительный сценарий не позволяет полностью исключить проблемы.

«При этом сохраняется риск локальных подтоплений в низинных участках города», — объяснил эксперт.

Эксперт назвал второй сценарий, который менее оптимистичный. Переход к плюсовой температуре может быть резким. Ситуация станет более напряженной, если начнется сезон дождей. Вода не будет впитываться в полном объеме из-за недавнего промерзания почвы. Она станет быстро стекать в ливневую систему и водоемы. Из-за этого риск затоплений становится гораздо выше.

«Серьезные подтопления начинаются при выходе воды на пойму и приближении к установленным опасным отметкам гидрологических постов. Дополнительную угрозу представляют ледовые заторы, которые могут привести к быстрому локальному росту уровня воды», — заявил Щербаков.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке из-за потепления улицы затопило огромными лужами.