По щиколотку в ледяной воде: жители Новокузнецка пробираются через лужи-реки

Жители Новокузнецка столкнулись с проблемой подтопления улиц из-за резкого потепления в городе. В некоторых местах образовались огромные лужи глубиной по щиколотку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, частично улицы превратились в реки. Пешеходы, которые преодолевают глубокие лужи, сталкиваются с другой проблемой. На некоторых участках вода поднимается еще выше. Тогда пешеходам ограничен проход. Сотрудники коммунальных служб занимаются уборкой улиц, но не могут оперативно исправить ситуацию.

Мэр Денис Ильин в своем телеграм-канале проинформировал, что сотрудники коммунальных служб открывают дождеприемные колодцы. На некоторых участках воде пока некуда уходить, но специалисты займутся ее откачкой и отводом. Первоочередная задача — освободить проход для пешеходных зон и проезжей части.

«Дорожники знают о проблемных местах и принимают оперативные меры», — написал мэр города.

По данным издания, в Кузбассе коммунальщики борются с большой водой: рабочие в высоких резиновых сапогах вынуждены заходить прямо в ледяные потоки, чтобы перенаправить их в сторону от проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге ступени на спуске к Уралу требуют очередного ремонта из-за потепления.