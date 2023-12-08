Многодетная семья, которая год назад попросила убежище в Карелии, получила гражданство РФ

Многодетная семья приехала в Россию из Швеции. Латвийцы попали в сложное положение. Из-за того, что у них не было необходимых документов, больше не могли оставаться в Швеции. В январе 2023 года они попросили убежище в РФ и остались жить в Карелии, сообщает karelinform.ru .

Глава семьи рассказал, почему решили обратиться именно к властям России. Сам он родился еще во времена СССР, поэтому Россия ближе для него духовно, культурно и морально. Многодетные родители заверили, что готовы служить стране.

Теперь все члены семьи Гайлити получили российское гражданство. Торжественная церемония награждения прошла в поселке Боровой. Сенатор Карелии Владимир Чижов содействовал в том, чтобы семье помогали. Он поздравил латвийцев с тем, что их мечты реализовались. На мероприятии лично присутствовал уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия Геннадий Сараев, который также проделал большую работу.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в региональном управлении по вопросам миграции УМВД женщине из ДНР помогли поменять несуществующую дату рождения.