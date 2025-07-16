Многодетной матери вынесли приговор за долг по алиментам в размере 1 млн руб.

Суд вынес приговор жительнице Рязанской области, которая не выплачивала алименты на троих детей, сообщило издание 7info со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, 50-летняя женщина не справлялась с воспитанием троих несовершеннолетних детей. На основании решения суда ее лишили родительских прав. Гражданка была обязана выплачивать деньги на содержание детей. Однако она не выполняла свои обязанности ни в принудительном, ни в добровольном порядке.

По данным ведомства, сумма задолженности достигла 1 млн руб. Материалы дела были переданы в суд. Женщину обязали на протяжении девяти месяцев в качестве наказания приходить на исправительные работы. Кроме того, с заработка гражданки будет удерживаться 5% от дохода. Деньги направят в бюджет страны.

Ранее сообщалось, что мужчина из Забайкалья ушел на СВО, чтобы погасить алименты.