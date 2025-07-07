Мужчина из Забайкалья ушел на СВО, чтобы погасить алименты

Гражданин из города Шилки, расположенного в Забайкальском крае, принял решение участвовать в специальной военной операции (СВО) в связи с накопившейся задолженностью по выплатам алиментов. Об этом сообщил портал Chita.ru, ссылаясь на данные, предоставленные службой судебных приставов.

Согласно информации, опубликованной изданием, сумма долга мужчины достигла 1,2 млн руб. Ввиду отсутствия постоянного места работы он не имел возможности финансово поддерживать мать своего ребенка.

В связи с этим он подписал контракт с Министерством обороны. После заключения контракта ему была выплачена единовременная сумма в размере 400 тыс. руб., а также дополнительно 2 млн руб. от правительства Забайкальского края.

В конечном итоге, благодаря полученным выплатам, задолженность по алиментам была полностью погашена, а сам отец ребенка отправился для участия на СВО.

Ранее сообщалось, что суд в Узбекистане приговорил мужчину к пяти годам за участие в СВО.