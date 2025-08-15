Многодетный отец из Самары поделился секретом укрепления семейных отношений

Самарский бизнесмен и многодетный отец Сергей Михайлов рассказал, что решил при помощи совместной экспедиции на Эльбрус укрепить отношения в семье, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, супруги воспитывают пятерых детей. Старшая дочь уже работает. Девушке 23 года. Младшему сыну четыре года. Сергей рассказал, что осенью прошлого года заинтересовался семейными экспедициями в горы. Многодетный отец решил, что подобное времяпровождение может еще больше сплотить семью. Мужчина думал, что покорить Эльбрус сможет вся семья. Однако старшая дочь была занята на работе. Младшего сына решили не брать с собой в целях безопасности.

«Я не из тех, кто ищет легкие пути, — всегда тянет к чему-то большему, хочется дотянуться до звезд в прямом и переносном смысле. Эльбрус в этом плане — идеальный вариант: в России это единственная вершина такой высоты, на которую можно подняться без серьезной альпинистской подготовки», — высказал мнение многодетный отец из Самары.

Сергей рассказал, что к покорению горы готовилась вся семья. Супруги нашли единомышленников с детьми. Сначала поднимались на небольшую высоту, чтобы дать время организму адаптироваться. Многодетный отец первые дни страдал из-за мозолей на ногах. Он понял, что перед восхождением необходимо выбрать качественную обувь и одежду.

По информации издания, семья также оформила медицинскую страховку с обеспечением регистрации группы в МЧС. В случае необходимости туристов доставили бы в населенный пункт на вертолете. Сергей также рекомендует единомышленникам тщательно изучать прогноз погоды, чтобы выбрать для восхождения наиболее подходящий период времени. Обязательно стоит обратиться к профессиональному гиду.

«В такой поход я бы советовал готовиться заранее. Физически и по снаряжению — не жалеть средств», — рассказал Сергей.

