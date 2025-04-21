Многодетный солист Uma2rman снова стал папой

Солист группы Uma2rman Сергей Кристовский и его супруга, модель Ксения Кудашкина сообщили в социальных сетях о рождении дочери. Музыкант стал папой в седьмой раз, сообщил Super.ru.

По данным издания, 37-летняя жена Сергея Кристовского опубликовала в личном микроблоге фотографии, сделанные при выписке из роддома. Супруги с улыбками на лицах держат на руках новорожденную девочку. Ксения Кудашкина назвала дочь маленькой принцессой и поблагодарила за то, что малышка выбрала именно их семью.

Издание напомнило, что первая жена Сергея подарила ему трех сыновей и дочку. В браке с актрисой Натальей Земцовой музыкант стал отцом дочери. Теперь он стал папой в седьмой раз. В настоящее время супружеская пара не раскрывает имя новорожденной. Ранее фитнес-модель Кудашкина подарила мужу, с которым венчалась, сына. Вторую беременность пара также не скрывала. Модель позировала с округлившимся животиком.

Ранее сообщалось, что супруга Петрова поделилась эмоциями после рождения первенца.