Жена Петрова поделилась эмоциями после рождения первенца

Ребенок появился на свет 6 апреля и стал первенцем у 36-летнего Петрова и его 24-летней супруги Виктории. Молодая мама опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлены она с мужем, а также коляска. Изображение она сопроводила следующей лаконичной записью: «12 дней абсолютного счастья». Отец ребенка активно зарабатывает на жизнь. В частности, недавно в прокат вышла кинокартина «Кракен», в которой он играет одну из главных ролей.

Ранее стало известно о том, что 2 апреля первый раз мамой стала 29-летняя дочь Анастасии Заворотнюк, которая родила мальчика.