Многоэтажки до 8-ми этажей планируют построить в Ижевске после публичных слушаний

В Ижевске состоятся публичные слушания, на которых могут принять решение об увеличении этажности будущего здания, сообщил udm-info.ru.

Источник издания в администрации города сообщил, что публичные слушания назначены на 24 января. Они посвящены теме строительства многоквартирного дома средней этажности на участке площадью почти 39 соток. Рядом расположена больница и школа-интернат. Согласно требованиям территориальной зоны Ж5-1, на участке можно возводить индивидуальные жилые дома усадебного типа. Увеличить этажность разрешено, если соответствующее решение будет принято на публичных слушаниях.

Издание сообщило, что в Ижевске на данном участке могут построить дом высотой 4-8 этажей. Участникам слушаний выделили время, когда они могут оставлять свои пожелания или критику о проекте строительства. На основании полученных комментариев будет принято окончательное решение. В настоящее время на объекте находится торгово-бытовой центр. Информационные материалы по теме размещены на городской экспозиции.

Ранее сообщалось, что на подмосковном портале госуслуг появился новый электронный сервис «Построй свой дом», с помощью которого пользователи смогут получить пошаговый порядок строительства дома.