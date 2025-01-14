Новый онлайн-помощник появился на подмосковном портале госуслуг

В Подмосковье на региональном портале госуслуг появился новый электронный сервис «Построй свой дом», с помощью которого пользователи смогут получить пошаговый порядок строительства дома. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый умный сервис предложит пользователю заполнить анкету, а затем на основе его ответов подготовит персональную дорожную карту по строительству», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, помощник будет сопровождать пользователей от стадии зарождения идеи стройки до переезда в новый дом. Найти сервис можно на главной странице портала, предварительно гражданам нужно будет авторизоваться с помощью ЕСИА. В разработке сервиса принимали участие областное Мингосуправления Московской области и Министерство жилищной политики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.