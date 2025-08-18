Многоярусные пеналы и фигурные ластики: представлен рейтинг лишних покупок к школе

Директор магазина в одной из крупных сетей канцтоваров в Уфе Светлана Хисамова рассказала, какие покупки к школе окажутся в скором времени ненужными, сообщил mkset.ru.

Эксперт рекомендует не покупать многоярусные пеналы. Они быстро станут ненужными для школьников. Ребенок начнет жаловаться, что пенал забирает много места в портфеле и на парте, требует более длительной сборки на перемене.

Эксперт Хисамова советует покупать некоторые канцтовары только после посещения родительского собрания. Например, обложки для книг имеют индивидуальные размеры. Обычно школьнику достаточно одной линейки длиною 20 см и циркуля. В магазинах родителям предложат готовые наборы, в которых многие предметы никогда не понадобятся. Так же и с наборами для ИЗО. Нет уверенности, что школьник испробует все 100 цветов карандашей или красок. Рекомендовано отдавать предпочтение небольшим наборам.

По мнению эксперта, стоит отказаться от фигурных ластиков. Обычно они не справляются с задачей, а только портят тетради. В частности, рвут бумагу. Экстравагантные ручки (с блестками, перьями или другими аксессуарами) отвлекают внимание ребенка. Хисамова призывает также рассудительно выбирать одежду для школьника.

«Как мама настоятельно рекомендую приобрести сыну "запасные" брюки, особенно для начальных классов. Вообще, не покупайте много парадных вещей (белых блузок/рубашек), они нужны редко, выбирайте практичные, комбинируемые вещи нейтральных цветов хорошего качества, а не один дорогой костюм "на вырост"», — заявила директор магазина в одной из крупных сетей канцтоваров в Уфе Светлана Хисамова.

Ранее в Госдуме рассказали, за что не должны платить родители школьников.