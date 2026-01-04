Многоцентровой циклон: синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье 4 января

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале проинформировал, что над столичным регионом продолжает доминировать обширный и многоцентровой циклон.

По информации эксперта, циклон удерживает теплые воздушные массы, что обеспечивает погоду, значительно более мягкую, чем обычно в это время года. Ожидается преимущественно облачно, в отдельных районах возможен небольшой снег.

«Температурные показатели останутся заметно выше климатической нормы», — написал эксперт.

По данным специалиста, температура днем составит в Москве от 0 до -2°C, в Подмосковье — от 0 до -5°C. Ветер юго-западный, умеренный, 4-9 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и достигнет отметки 741 мм рт. ст., что все еще ниже средних многолетних значений.

В понедельник, 5 января, ночью и утром местами прогнозируется слабый снег. Температура ночью опустится до -4…-6°C, днем будет -3…-5°C.

Ранее сообщалось, что в январе в России ожидаются 30-сантиметровые сугробы.