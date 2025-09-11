Многоженец и многодетный отец Сухов не признает вину по делу о домогательствах к дочери

Адвокат многоженца и многодетного отца Ивана Сухова Александр Почуев заявил ТАСС, что его клиент не признает вины по делу о домогательствах к дочери.

Адвокат отметил, что в настоящее время гражданину Сухову сотрудники правоохранительных органов еще не предъявили обвинения. Однако тема активно обсуждается в СМИ. Недавний выпуск популярного шоу также был посвящен разбирательству причастности мужчины к домогательствам. Юрист считает, что подобный резонанс можно формально считать обвинением в адрес многоженца.

«Так вот, вину он в преступлении, о причастности его к которому все говорят, не признает», — сказал адвокат.

В эфире программы федерального телеканала, о которой упомянул адвокат, старшая дочь мужчины рассказала о домогательствах со стороны отца, сообщил телеграм-канал СУ СК России по Владимирской области. Девушка утверждает, что на тот момент ей исполнилось 14 лет. В студии также присутствовал правозащитник, который проинформировал о психологическом давлении на девушку со стороны родственников. Предположительно, она получает смс-сообщения с угрозами. Сотрудники правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела детально разбираются в информации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали уголовное преследование скандального многоженца Сухова.