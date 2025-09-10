«Надеемся, что его осудят»: в Госдуме поддержали уголовное преследование скандального многоженца Сухова

Центральный аппарат СК России возбудил уголовное дело в отношении известного многоженца Ивана Сухова за возможные домогательства к собственной дочери. В беседе с «Газетой.ру» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов высказался о ситуации, подчеркнув, что скандалиста важно судить по всей строгости закона.

Сухов обвиняется в совершении развратных действий (часть 1 статьи 135 УК РФ). Поводом послужили публичные заявления его 19-летней дочери, прозвучавшие в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Девушка подробно описала инциденты, которые, по ее словам, начались, когда ей было 14 лет, и повторились спустя год. Эти показания стали основанием для вмешательства федеральных следственных органов после того, как местные управления СК изначально не усмотрели состава преступления.

Депутат Милонов поддержал инициативу о наказании многоженца. Он назвал возбуждение дела правильным шагом, отметив, что состав преступления является очевидным. Милонов подчеркнул важность беспристрастного и объективного расследования, чтобы в случае обвинительного приговора у сторонников Сухова не было оснований оспаривать его законность.

Ранее с официальным запросом к председателю СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову обратилась глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. Она потребовала предоставить отчет о ходе проверки в отношении Сухова.

Сам Иван Сухов, являющийся отцом 30 детей, категорически отрицает все обвинения. В своих комментариях журналистам он заявил, что якобы стал жертвой травли и медийной провокации, целью которой является создание хайпа вокруг его имени.