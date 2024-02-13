МО Армении: ВС Азербайджана открыли огонь, есть двое убитых и раненые

В министерстве обороны Армении во вторник, 13 февраля, проинформировали, что армия Азербайджана открыла огонь в направлении Неркин Ханда.

В настоящее время в МО располагают предварительной информацией, согласно которой есть погибшие и раненые. В пресс-службе сообщили, что позже опубликуют более детальные данные.

«В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые. Министерство обороны предоставит дополнительную информацию», — говорится в заявлении.

Уточняется лишь то, что огонь по позициям Армении со стороны Азербайджана был открыт в 05:30. Использовали стрелковое оружие. Сначала стало известно лишь о раненых.

Министерство обороны Азербайджана на данный момент не опубликовало информации об обстреле. Сообщается лишь, что в Азербайджанской Армии проводятся занятия, направленные на общественно-политическую подготовку бойцов. Во время встреч военным рассказывают о работе, проводимой президентом республики и главнокомандующим, о важных событиях в мире, о значимости сильной армии для каждой страны.

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