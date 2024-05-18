Минобороны РФ сообщает, что группировка ВС РФ «Север» освободила населенный пункт Старица, расположенный в Харьковской области.

В ведомстве сообщили, что боевые активные действия военнослужащих группировки «Север» дали положительный результат. В Харьковской области освобожден еще один населенный пункт. Военные СВО продолжают на данном направлении активные боевые действий.

«За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Более выгодные рубежи заняли военнослужащие России на Донецком направлении. Высокие достижения там показывают члены группировки «Восток».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Армии России не было намерения освобождать Харьков. ВСУ своими действиями вынудили наступать на данном направлении, потому что украинские бойцы обстреливают мирные города Белгородской области. Россия вынуждена защищать своих граждан.

Эксперты не исключают, что российские военные могут также стремительно начать военные действия в Сумской области. Ранее мы сообщали, что, согласно мнению военного эксперта Александра Шарковского, освободить Сумскую область будет намного легче из-за географических особенностей региона.