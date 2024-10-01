МО: силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью

В ночь на 1 октября ВСУ совершали очередные попытки атаки территории РФ. В частности, над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожили восемь беспилотных летальных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

Утром атаки продолжились. В 7:00 была совершена еще одна попытка атаковать Белгородскую область с применением беспилотника самолетного типа. Летательный аппарат противника был успешно уничтожен средствами российского ПВО.

Губернатор Белгородской области в телеграм-канале сообщил о последствиях атаки ВСУ при помощи БПЛА. В поселке Дубовое был поврежден фасад коммерческого объекта. На место прибыли оперативные службы. Специалисты продолжат исследовать территорию на предмет выявления разрушений. Информация может обновляться.

«Пострадавших нет», — проинформировал губернатор Гладков.

В регионе формируют батальон, члены которого будут следить за безопасностью стратегически важных объектов. Сначала они пройдут боевую подготовку под наставничеством опытных специалистов. Об этом также проинформировал глава региона.

Ранее сообщалось, что взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области не был связан с атакой беспилотника.