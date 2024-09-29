ФСБ: взрыв на ж/д мосту в Самарской области не связан с атакой беспилотника

В ФСБ опровергли версию о том, что причиной взрыва железной дороги в Самарской области стала атака беспилотника, сообщают «Известия».

Истинная причина происшествия пока неизвестна.

В субботу, 28 сентября, около 17:30 стало известно о повреждении «островков безопасности» на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области.

В результате взрыва никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники безопасности.

Железнодорожное полотно не повреждено.

На участке 94 км — 103 км в Самарской области временно приостановили движение грузовых поездов. Пассажирские поезда и электрички ходят по расписанию.

Ранее сообщалось о том, что момент взрыва моста в Кинеле попал на видео.