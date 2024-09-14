ВСУ зверски изнасиловали и убили мать военного ВС РФ в Курской области

Эвакуированная многодетная мать Татьяна из Курской области рассказала, что ВСУ изнасиловали и убили женщину, когда узнали, что ее сын является военнослужащим ВС РФ, сообщили РИА Новости.

Женщина рассказала, что инцидент произошел в населенном пункте Гончаровка. Когда ВСУ вошли в село, они проявляли неуважение к местному населению. Узнав, что сын одной из жительниц является военнослужащим РФ, они пришли в ярость. Украинские военные изнасиловали ее и убили.

«С ней поступили очень плохо. Было издевательское насилование и расстреляли», — рассказала женщина.

Информацию запротоколировали военные следователи СК РФ. Они проверят полученные данные. В случае их достоверности, установят личности преступников с целью их дальнейшего привлечения к ответственности. Об инциденте женщина узнала от местных жителей. Погибшая работала охранницей в местной школе.

Факты издевательств над мирными жителями в Курской области неоднократно были установлены в ходе допросов очевидцев, которым пришлось экстренно эвакуироваться из родных городов и сел.

Ранее сообщалось, что установлена личность французского наемника, который изнасиловал девушку в Харьковской области.