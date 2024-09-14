Подразделения группировки войск «Южная» действовали максимально активно и решительно на донецком направлении, что привело к результативным действиям. Населенный пункт Желанное Первое, расположенный в ДНР, перешел под контроль ВС РФ, сообщили Минобороны РФ.

Пока украинский президент Владимир Зеленский заявляет миру, что вторжение в Курскую область замедлило наступательные действия Армии России, в частности, в районе Харьковской области, в Минобороны РФ практически ежедневно сообщают о новом освобожденном населенном пункте в ДНР. Армия России снова нанесла поражение украинским формированиям.

«Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Два раза украинские военные предпринимали попытки атаковать отбитые российскими военными позиции, однако все разы не принесли им желаемого результата. ВСУ потеряли часть личного состава, военную технику и личные средства передвижения. На других участках донецкого направления военные СВО прошли вглубь обороны противника и улучшили занимаемые позиции.

Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвались в центр Константиновки и водрузили там флаг России.