В Минобороны России проинформировали , что в пятницу, 9 февраля, ВСУ совершили попытку атаковать гражданские суда.

Инцидент произошел в юго-западном районе Черного моря. ВСУ использовали для совершения террористического акта полупогружные катеры, для управления которыми не требуется присутствие людей на борту водного транспортного средства.

Россия оперативно отреагировала на угрозу террористического акта. Авиация Военно-Морского Флота России пришла в боевую готовность сразу после приказа командования. В опасную зону были направлены патрульные корабли.

Уничтожить полупогружные украинские катеры удалось благодаря применению артиллерийских установок (так был ликвидирован один объект) и средств радиоэлектронной борьбы (таким способом вывели из строя остальные катеры).

«В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее политолог Сергей Разгуляев предупредил корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня», что Украина может устроить ряд террористических атак. Главная причина — Россия одержала победу на медиапространстве после того, как интервью Владимира Путина молниеносно набирает просмотры после публикации. Обычно ВСУ совершают кровавые акты для привлечения внимания СМИ.