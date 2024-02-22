Минобороны РФ: бои за вокзал в Авдеевке стали одними из самых ожесточенных

Позиции в районе железнодорожного вокзала занимали одни из самых боеспособных частей ВСУ, поэтому их захват вылился в очень жестокие бои. Об этом заявили представители российского министерства обороны. Их слова опубликовали РИА Новости .

Военные привели свидетельства участников штурма железнодорожного вокзала в Авдеевке, а также его окрестностей.

«Одни из самых ожесточенных боев прошли в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ», - было сказано журналистам.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о судьбе мирных жителей в Авдеевке. Большую их часть эвакуировали в тыл, меньшая часть по-прежнему находится в этом населенном пункте. Армия и экстренные службы стараются снабжать их всем необходимым. Инженеры в эт время снимают мины, густо установленные по всей Авдеевке.