«Мобилизация возможна»: при каких условиях военный эксперт допускает объявление мобилизации в РФ?

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в ближайшее время мобилизации в России не будет. Военный эксперт проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев допускает объявление мобилизации при определенных условиях, которые могут сложиться на политической арене. Эксперты аргументировали свою позицию, сообщил newsnn.ru.

Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что мобилизация всегда вызывает тревожность у населения. Правительство любой страны старается избежать волнений среди людей. Эксперт уверен, что такое решение может быть принято исключительно при острой необходимости. В настоящее время в мобилизации потребности нет.

«Мы выигрываем. Исходя из этого, не думаю, что стоит ее (мобилизацию. — Прим. ред.) ожидать», — пояснил собеседник NewsNN.

Военный эксперт Дмитрий Корнев разделяют данную точку зрения. По его мнению, нехватки в военнослужащих, готовых выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации, в России на данный момент нет. Однако большое значение имеет, как будет развиваться ситуация на политической арене. Если участники конфликта смогут найти мирный способ решения проблемы, то в мобилизации не будет никакой необходимости. Если нет, то руководство теоретически может поставить перед Армией России новые масштабные задачи. Для их реализации понадобится расширение состава.

«Теоретически мобилизация возможна, только если на то будет политическая воля руководства», — полагает Корнев.

Ранее генерал Липовой высказал мнение, что после мобилизации на Украине может вспыхнуть вооруженный бунт.