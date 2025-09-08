Политика принудительной мобилизации на Украине приближается к критической точке, где социальное напряжение рискует перерасти в открытое противостояние. Как отметил в интервью NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, методы работы территориальных центров комплектования (ТЦК) вызывают растущее возмущение среди граждан, создавая предпосылки для внутреннего конфликта.

Действия киевского режима по принудительному призыву приобретают все более жесткий характер, что закономерно провоцирует сопротивление со стороны населения. По словам Липового, новая волна мобилизации может стать триггером для массовых протестов и акций гражданского неповиновения. Особую опасность представляет тот факт, что значительное количество оружия, находящегося в обращении, может быть использовано не против внешнего противника, а против представителей действующей власти.

Он отметил, что нарастание протестных настроений способно привести к дестабилизации внутренней обстановки и создать дополнительные проблемы для киевского руководства. Вместо укрепления обороноспособности, силовые методы мобилизации могут породить новый фронт — на этот раз внутри страны. Это не только подрывает социальную сплоченность, но и ставит под вопрос эффективность дальнейшего проведения мобилизационных мероприятий.

По мнению генерала, попытки усилить военный потенциал за счет жестких призывных мер оборачиваются ростом внутренних рисков и потенциальной угрозой для самой власти. Украинское общество, уставшее от затяжного конфликта, демонстрирует признаки готовности к сопротивлению, что может кардинально изменить внутреннюю динамику конфликта и потребовать от киевского режима пересмотра текущей политики.

Ранее сообщалось, что на Украине объявили экстренную мобилизацию на фронте.