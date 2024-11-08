Мобилизованный нижегородец заявил о незаконном нахождении в части

Мобилизованный нижегородец Андрей Л. заявил о незаконном нахождении в части и в очередной раз обратился к местным депутатам за помощью, сообщил newsnn.ru.

33-летний ефрейтор рассказал, что 29 февраля военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе. В тот день другие военнослужащие также получили категорию «Д». Бойцов демобилизовали. Они вернулись домой. Документы Андрея Л. так и не поступили в воинскую часть. Нижегородец сообщил, что необходимая информация не была передана из Москвы. Прошло восемь месяцев, но проблема осталась нерешенной.

В пресс-службе ЗСНО NewsNN подтвердили, что военнослужащий неоднократно обращался к региональным депутатам. Он оставляет множество запросов различным депутатам. Требования не меняются: разобраться, почему документы не предоставили в часть, а также способствовать скорейшему решению вопроса.

Кроме того, нижегородец просил разрешить ему пройти курс лечения в военном госпитале, расположенном в Курске. Андрей Л. также интересовался, на какие социальные выплаты имеет право претендовать. В настоящее время два обращения находятся на рассмотрении у депутатов областного Заксобрания.

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