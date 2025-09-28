Модель Погребняк усомнилась в реальности романа SHAMAN и Мизулиной

Модель и блогерша Мария Погребняк опубликовала в своем телеграм-канале видео, в котором певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и глава Лиги безопасного интернета (ЛГИ) Екатерина Мизулина рассказали о праздновании открытия новой партии. Блогер задалась вопросом, что связывает Екатерину Мизулину и Ярослава Дронова.

В видео SHAMAN и Екатерина Мизулина рассказали, что праздничное мероприятие прошло в Коломне. Они приготовили для ребят чай и различные угощения. SHAMAN исполнил несколько песен. Судя по кадрам, во время мероприятия установилась дружественная атмосфера.

Модель и блогерша Мария Погребняк прокомментировала видео. Она высказала мнение, что на данный момент политическая программа новой партии не понятна. На видео SHAMAN задают вопрос о партии. Певец ответил, что партия, действительно, существует. Новость о ней не была шуткой.

Мария Погребняк также поинтересовалась, пару связывают любовные отношения или общее стремление открыть партию.

«Не понятно какая идея у партии, но, да ладно. Главный теперь вопрос: так у них любовь или объединение усилий для баллотирования в Думу?» — написала Мария Погребняк.

Подписчики комментируют пост модели. Мнения людей разделились. Некоторые пользователи уверены, что влюбленная пара решила заниматься политической деятельностью.

