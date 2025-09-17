Польская оппозиция настаивает на переезде посольства России в Варшаве

Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» требует переноса российского посольства в Варшаве подальше от правительственных зданий. Ярослав Качиньский назвал текущее расположение дипмиссии угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер крупнейшей оппозиционной силы Польши Ярослав Качиньский заявил о подготовке резолюции о переносе российского посольства с улицы Бельведерской. Политик характеризует нынешнее расположение дипломатической миссии как «сталинское наследие» с символическим подтекстом, от которого необходимо избавиться.

Бывший министр обороны Мариуш Блащак, представляющий ту же партию, пояснил, что инициатива продиктована соображениями контрразведывательной защиты. По его мнению, близость посольства к ключевым правительственным объектам, включая комплекс Минобороны, создает оперативные риски.

В 2022 году польские власти уже захватили жилой комплекс посольства, а год спустя — здание школы при нем. Новая инициатива оппозиции может получить поддержку в парламенте, усиливая напряженность в двусторонних отношениях.

Ранее стало известно, что Польша депортирует украинца, запустившего дрон над правительственными зданиями в Варшаве.