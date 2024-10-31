Могилы немцев в мемориальном комплексе под Волгоградом благоустраивают

Одно из крупнейших воинских захоронений в России расположено в 34 км от Волгограда. Мемориальный комплекс «Россошки» условно разделен на две части. На одной захоронены румынские солдаты и офицеры, которые следовали идеям Гитлера. Немцы захоронены в братской могиле.

По другую сторону автомобильной дороги земле преданы солдаты Красной Армии. На территории мемориала покоятся 20 тыс. красноармейцев. Благодаря стараниям активистом удается установить личности без вести пропавших военных, поэтому кладбище разрастается. Советское кладбище огорожено забором. В настоящее время на его территории проводят реставрационные работы.

Примечательно, что межправительственное соглашение о захоронении участников Великой Отечественной войны было подписано в 1992 году между РФ и ФРГ. До сих пор российская сторона выполняет все взятые на себя обязательства — за могилами следят и ухаживают. В братских могилах захоронены останки более 60 тыс. немцев и румынов.

Ранее сообщали, что в Наро-Фоминском округе торжественно захоронили останки красноармейца Алексея Сизова.