Могли пострадать россияне: туристический автобус слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде

Туристический автобус, на котором, предположительно, находились граждане РФ, слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде, сообщил SHOT.

По данным канала, авария произошла на перевале Карон – Патонг на Пхукете. В автобусе находилась группа туристов. Путешественники посетили экскурсию и возвращались в отель, в котором проживают. Недалеко от отеля водитель не справился с управлением. Автобус слетел с трассы.

Очевидцы рассказали SHOT, что спасатели были вынуждены спускать пассажиров по горе. Снимки, опубликованные в телеграм-канале, позволяют предположить, что автобус повис на горе. Часть людей, которых спасли, собрались вместе на поляне. На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

«Госпитализировано восемь человек, в том числе семья с детьми», — сообщил SHOT.

Позже у канала появилась информация, что количество пострадавших увеличилось до девяти. Информация может обновляться и в дальнейшем, потому что на месте происшествия продолжают работать спасатели. По предварительным данным, в числе туристов находились граждане России. Установлено, что четверо пострадавших приехали в Таиланд из Китая.

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