Fox: на борту упавшего самолета в Филадельфии взорвались баллоны с кислородом

В эфире телеканала Fox News Рич Зеоли, радиоведущий из Филадельфии, рассказал о том, что на борту разбившегося в городе самолёта, возможно, произошел взрыв кислородных баллонов.

Выяснилось, что воздушное судно, которое потерпело крушение в Филадельфии, было медицинским. Оно исчезло с радаров через минуту после взлёта. По информации телеканала Fox News, на борту находилось шесть человек.

«Медицинский кислородный баллон был замечен на земле возле McDonald’s недалеко от места крушения», — передает телеканал.

Официально же причины крушения самолета пока не установлены, информация о судьбе пассажиров и о возможных жертвах на земле также отсутствует. В Сети очевидцы публикуют кадры момента падения борта на жилые дома. Видна сильная вспушка и взрыв.

В США произошло уже второе за несколько дней серьезное происшествие, связанное с авиацией. В ночь на четверг, 30 января, неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение гражданского авиалайнера и военного вертолета. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. К сожалению, в результате инцидента все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли.