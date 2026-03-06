«Мои дети тоже учились в школе»: чиновник минобрнауки Хабаровского края прокомментировала жалобы родителей

Начальник управления общего образования минобрнауки Хабаровского края Евгения Матаржук выступила с докладом в Законодательной Думе региона и ответила на общую жалобу родителей, сообщил vostokmedia.com.

Евгения Матаржук рассказала, что от родителей школьников поступают жалобы. Они считают неудобным формат обучения во вторую смену. Спикер отметила, что понимает и разделяет недовольство родителей.

«Я более 25 лет в образовании, мои дети тоже учились в школе, и мне очень понятны переживания родителей. Вторая смена — это действительно неудобно», — согласилась представитель профильного ведомства.

По словам представителя ведомства, временные неудобства со сменным обучением в школах региона вызваны масштабной реконструкцией. Пока одни учреждения стоят на ремонте, их ученики вынуждены заниматься в соседних школах, что неизбежно создает дополнительную нагрузку и приводит к появлению вторых смен.

Евгения Матаржук подчеркнула: проблему вторых смен можно решить только одним способом — возводить новые школы. Причем закладывать их нужно еще на стадии проектирования жилых кварталов, чтобы дети могли учиться рядом с домом, а не ездить на другой конец города. Шесть современных школ общей вместимостью 7 300 мест построят в Хабаровске до 2030 года.

