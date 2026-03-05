В Подмосковье обучение по работе с ИИ пройдут 6 тыс. педагогов

В Подмосковье обучение по работе с искусственным интеллектом пройдут 6 тыс. педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Обучение пройдет в рамках новой программы повышения квалификации для учителей, которую запускает Минобразования Подмосковья совместно с Яндекс Образованием.

Программа рассчитана на педагогов всех предметов. В ее рамках специалисты научатся создавать с помощью ИИ интерактивные материалы и проверочные задания, отличать действительную работу учащегося от созданной нейросетью.

Обучение стартует 24 марта. Оно рассчитано на 36 часов. Курс включает в себя вебинары и уроки для самостоятельного освоения. По завершении курса будет предоставлено удостоверение о повышении квалификации.

«ИИ – это уже не опция, а фундаментальный навык педагога XXI века. Важно не просто «внедрять» технологии в уроки, а делать их органичной частью образовательной среды» — отметил учитель информатики школы «Лидер» Химок Илья Лонкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению ИИ-проектов в регионе.