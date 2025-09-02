Представители династии Курылевых — участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное» (0+). В семье педагогов подрастает дочь Виктория, которая рассказала о своей маме, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, династия самарской семьи Курылевых начинается с послевоенных времен. Прадедушка Александры посвятил свою профессиональную деятельность детям. Любовь к работе он передал бабушке Александры. Уже она зарядила любовью к детям свою дочь — маму девочки Марию. Сестры-близнецы Мирослава и Ярослава в этом году перешли во второй класс. Их мама — классный руководитель, которая посвящает всем детям в классе много внимания.

«Моя мама — для меня пример. Она — любящая и заботливая, создающая атмосферу тепла и уюта», — поделилась Александра.

Александра рассказала, что ее мама Мария учит детей быть честными и добрыми людьми. По словам девочки, мама — близкий человек для каждого члена семьи. Она никогда не будет выступать против какого-либо начинания в творчестве или спорте, всегда поддержит и даст шанс попробовать себя реализовать. В школе Мария помогает раскрыть потенциал каждого ученика, считает Александра. Дочь уверена, что секрет маминого успеха заключается в умении радоваться жизни. Она вдохновляет многих на новые начинания.

