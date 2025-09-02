Химкинских учителей признали лучшими педагогами Подмосковья

Два учителя из Химок стали лауреатами региональной премии «Лучший учитель-предметник», в списке лучших педагогов Подмосковья оказались преподаватель истории в гимназии № 9 Григорий Назаров и учитель физической культуры в Химкинском лицее Альфия Денисова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Победители в каждой номинации получат премию губернатора Московской области, ее размер составляет 300 тыс. рублей. Конкурс проводится в целях развития творческого потенциала педагогов, поощрения талантливых педагогических работников общеобразовательных организаций области, его проводят по 18 номинациям. Эксперты оценивают результаты учебной и внеучебной деятельности учащихся, качество организации образовательного процесса и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.