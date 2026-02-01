Молитва, которая объединяет века: почему 1 февраля — особый день для прошений о Родине и верности

В календаре Русской православной церкви 1 февраля — это день памяти двух выдающихся подвижников веры. Об этом REGIONS рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов.

По словам Иванова, 1 февраля объединяет в себе несколько важных духовных аспектов. Это день памяти преподобного Макария Великого, основоположника монашеской традиции в Египте, и святителя Марка Эфесского, отстоявшего православное вероучение в XV веке.

Иванов выделяет три ключевых темы этого дня. Во-первых, это преемственность и верность традиции, воплощенная в фигуре преподобного Макария и его учеников. Во-вторых, это сила молитвы за свое Отечество и его защитников. В-третьих, это уроки мученичества и исповедничества, которые особенно актуальны в современном мире.

По словам Михаила Иванова, память этих святых имеет глубокое практическое значение для каждого верующего сегодня. Преподобный Макарий напоминает, что суть христианской жизни — это борьба со своими страстями. Святитель Марк учит стойкости и верности даже перед лицом сильнейшего давления. А пример новомучеников вдохновляет на преданность Христу при любых жизненных обстоятельствах.

«Пусть молитвы всех святых, воспоминаемых в этот день, укрепят нас в стоянии за истину, в любви к своему земному Отечеству и в неустанном духовном труде, который единственно способен изменить к лучшему и нашу жизнь, и жизнь всего нашего народа», — добавил зампред ВРНС Иванов.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года православные отметят Трехсвятие, Сретение и Масленицу.